Hyundai показала своего «убийцу Теслы»

Отныне известно, что покупатели, сумевшие оформить предварительный заказ на Hyundai IONIQ 5 во время льготного периода с 2 по 16 февраля, смогут получить свои автомобили уже в июне-июле 2021 года. Учитывая постоянно растущую популярность электрических автомобилей, Hyundai к тому же вводит квоты на количество предварительных заказов электрокроссовера для каждой отдельной страны мира. Так Австрия сможет получить только 150 первых моделей Hyundai IONIQ 5.

Случайная утечка технических параметров Hyundai IONIQ 5 позволяет узнать, что габаритные размеры электромобиля будут следующими: длина — 4460 мм, ширина — 1890 мм, высота -1600 мм и колесная база — 3000 мм. Кроссовер будет полноприводным с двигателем мощностью 230 кВт или 313 л.с., обеспечивающим разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды.

Дальность автономной поездки на одном заряде аккумулятора составит по циклу WLTP около 450 км (280 миль), что по заявлению экспертов составляет в реальных условиях эксплуатации автономный пробег около 322 км или 200 миль. Двунаправленной технология зарядки IONIQ 5 «автомобиль-нагрузка» (V2L) обеспечивает возможность использования аккумуляторов автомобиля в качестве резервного источника энергии. Благодаря технологии быстрой зарядки за первые 15 минут обеспечивается возможность заряда от 20% до 80%.

Подзарядка аккумулятора может осуществляться от бытовой сети с помощью однофазной розетки Schuko (до 2,3 кВт), от зарядной станции Wallbox (1- или 2-фазной, до 11 кВт) и от укоренной зарядки от сети переменного тока на общественной зарядной станции, мощностью до 11 кВт.



Амбициозные планы Hyundai, объявленные летом 202о года, предусматривают выпуск в 2022 году седана Hyundai IONIQ 6 основанного на концепции компании EV«Prophecy». Третьим в серии автомобилей модельного ряда IONIQ станет «большой внедорожник» Hyundai IONIQ 7, концепция которого пока продемонстрирована только на рендерах, а выпуск запланирован на 2024 год.