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Гвинет Пэлтроу решила дорого продать свое старое платье и разозлила фанатов

Гвинэт Пелтроу

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу решила продать свою старую одежду во время пандемии коронавируса и подверглась критике со стороны фанатов. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летняя знаменитость опубликовала фотографию в черном шерстяном платье длины макси бренда G. Label Hoffman. Снимок появился на сайте собственной компании Пэлтроу Goop, основанной в 2008 году. Стоимость упомянутого наряда составила 795 долларов.

Поклонников актрисы возмутила чересчур высокая цена платья, и они принялись выражать свое недовольство в комментариях. «Гвинет, большинство не может позволить себе купить старое платье за 700 долларов!», «Я была в шоке, увидев цену! Серьезно? Сейчас пандемия, Гвинет!», «Может, ты будешь продавать вещи, которые твои фанаты действительно могут позволить себе купить?», «Как же дорого», — писали подписчики.

29 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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