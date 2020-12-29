Фондовый рынок США обновил рекордные максимумы

В понедельник фондовые индексы США дружно обновили рекордные максимумы, а сегодня японский Nikkei 225 впервые почти за 30 лет превысил уровень 27000. Мировые инвесторы вздохнули с облегчением после заключения сделки по Брекзиту и подписания пакета стимулов в Штатах. Главные факторы неопределенности развеялись перед самым окончанием года, что толкает акции к росту, одновременно забирая силы у защитного доллара. Сейчас самое выгодное время акции купить по хорошей цене.

На этом фоне российский фондовый рынок, который умеренно подрос накануне, начал сессию вторника с подъема в пределах 0,5%. Индексы могут ускорить восхождение в случае проявления более внятной динамики на европейских площадках и на рынке нефти, где наблюдается консолидация в тесном диапазоне на фоне отсутствия драйверов. Низкая торговая активность наблюдается не только на рынке черного золота, но и на остальных площадках, поскольку многие игроки уже вышли из игры и готовятся к празднованию нового года.

Рубль тем временем продолжает укрепляться четвертую сессию кряду, однако замедлил темпы роста с начала этой недели, также поддавшись влиянию предновогоднего синдрома. Доллар на рынке форекс продолжает занимать оборонительную позицию и не пользуется спросом на фоне преобладающих покупок в сегменте рисковых активов, что играет на руку нашей валюте. Амплитуда колебаний курса рубля в ближайшие два дня до ухода на праздники, вероятно, будет оставаться скромной.

Золото тоже топчется на месте после неудавшейся попытки роста в понедельник. Металлу сложно продолжить подъем после приличного роста ранее в этом месяце, за который котировкам удалось отыграть ноябрьские потери и частично реабилитироваться после обвала от рекордных максимумов, достигнутых в августе.

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