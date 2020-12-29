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Фанаты не узнали Лайму Вайкуле на видео и приняли ее за Пугачеву (фото)

Лайма Вайкуле

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле поделилась новым видео в соцсетях и удивила фанатов своей внешностью. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах 66-летняя исполнительница поздравила своих подписчиков с наступающими праздниками, стоя у наряженной елки в сером свитере, черном шарфе и очках. Вайкуле выпрямила короткие волосы и придала им объем. «Надеюсь, что високосный год закончится, и год белого бычка будет намного-намного лучше. Я вам желаю, чтобы все исполнилось, о чем вы мечтаете», — произнесла она в видеообращении, которое набрало больше 15 тысяч лайков.

Многие поклонники не узнали артистку на кадрах ролика, при этом некоторые приняли ее за других российских знаменитостей. «Все на одно силиконовое тело и лицо», «Пока звук не включила, думала, что это Пугачева», «На Аллегрову похожа тут», «Узнала только по голосу», «Уже и Лайма на себя не похожа. Жаль», — высказывались они в комментариях.

29 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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