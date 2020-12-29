Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые стали родителями

29-летняя актриса Эмма Робертс и 35-летний актер Гаррет Хедлунд впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Родсом. Малыш появился на свет еще 27 декабря в Лос-Анджелесе, а известно об этом стало только сегодня.

Мама и малыш здоровы, — рассказал инсайдер в беседе с E! News.

Гаррет Хедлунд и Эмма РобертсО беременности племянницы Джулии Робертс западные СМИ сообщили в июне, а сама Эмма подтвердила эту новость уже в конце августа. Позже Робертс призналась, что беременность стала для нее большим сюрпризом, ведь до этого на протяжении многих лет она боролась с бесплодием. В какой-то момент звезда даже решилась заморозить свои яйцеклетки. Однако забеременеть у Эммы получилось только тогда, когда она перестала постоянно об этом думать.

Это звучит глупо, но когда я перестала без конца думать о своих проблемах, мы узнали, что ждем ребенка. Я долго держала эту новость в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, что что-то пойдет не так. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у тебя может быть, — это его отсутствие,

— рассказывала Эмма.

С Хедлундом Робертс встречается уже больше года. До него у актрисы был продолжительный роман с коллегой по сериалу «Американская история ужасов» Эваном Питерсом — они даже собирались пожениться. Однако после нескольких лет, проведенных вместе, Эван и Эмма расстались.

Самым известным романом Хедлунда были его отношения с голливудской актрисой Кирстен Данст, продлившиеся четыре года.