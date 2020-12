Байден — «Пентагон обрезал моей команде доступ к информации» Ваш игровой зал — клуб Вулкан Неон » Единственный авианосец России планируют отправить на металлолом МО России всерьез рассматривает возможность отправить «Адмирал Кузнецов» на переплавку — смысла восстанавливать полностью выгоревший корабль практически нет, да и подходящего дока для его ремонта в России не существует. Также Россия не производит всего необходимого оборудования для его восстановления. Единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов» может быть списан, если Минобороны и промышленность не решат вопрос о замене плавучего сухого дока ПД-50, необходимого для завершения ремонта корпуса корабля, сообщила газета «Известия». со ссылкой на источник в ВМФ России. ВМФ России рассматривает возможность досрочного вывода из эксплуатации своего единственного авианосца после того, как затонул плавучий сухой док ПД-50, в котором он находился. В прошлом году плавучий сухой док, в котором находился корабль «Адмирал Кузнецов», затонул из-за перебоев в электроснабжении, в результате чего один из кранов доков упал на палубу авианосца, что привело к травмам рабочих завода по ремонту кораблей. В результате инцидента в полетной палубе судна образовалась дыра размером 4х5 метров. Теперь самый крупный надводный корабль ВМФ России ждет решения своей судьбы у стены 35-го ремонтного завода в Кольском заливе под Мурманском. У России нет подходящей замены ПД-50 постройки 1980 года в Швеции для ВМФ СССР. Более того, проект российского авианосца и до трагедии вызывал массу споров. По данным « Популярной механики», за последние несколько десятилетий «Кузнецов» уже подвергался пожарам, сокращению бюджета и поломкам паровых котлов. Он был настолько ненадежен, что буксир преследовал его в дальних плаваниях, как тень, а сам корабль несколько раз уносило в море на заглохших котлах. Еще до аварии ПД-50 ряд наблюдателей ставил под сомнение целесообразность и стоимость ремонта Кузнецова. «В целом, нам необходимо критически пересмотреть внутреннюю концепцию использования авианосных ударных групп, поскольку Россия обязалась использовать адмирала Кузнецова для выполнения таких задач», — предложил Олег Владыкин в «Независимой газете». Редактор журнала Moscow Defense Brief Михаил Барабанов не одобрял повышения Кузнецова. «Поскольку «Кузнецов» — это не столько боевая платформа, сколько тренировочная, глубокая модернизация для нее — явный избыток». Russian Navy may scrap its only aircraft carrier

