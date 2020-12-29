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Дженнифер Лопес снялась в шляпе за 1200 долларов

Дженнифер Лопес в шляпе за 1200 долларов

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками на странице в Instagram новыми снимками.

51-летняя знаменитость после празднования Рождества в Майами вернулась в рабочий режим. Джей Ло опубликовала фото, на которых предстала на борту частного самолета.

Артистка выбрала удобный ансамбль для перелета в Нью-Йорк, но не забыла дополнить его эффектными аксессуарами. Исполнительница надела теплый спортивный костюм и бежевые ботинки на тракторной подошве Timberland.

Свой стильный наряд звезда дополнила модной бархатной шляпой-ведром от Dior с контрастной отделкой за 1200 долларов и сверкающими серьгами-кольцами.

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29 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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