Что такое несессер: история, варианты использования, выбор

У современного мужчины и аксессуары должны быть соответствующие. Частые поездки в командировки или на отдых диктуют необходимость иметь под рукой набор всех приспособлений по уходу за собой. Мужской несессер – это нечто большее, ведь там помещаются не только гигиенические принадлежности, но и документы, уходовые средства. Это некий аналог женской косметички, но приспособленный под мужские потребности.

История возникновения

Несессер мужской изобрели много веков назад. Произошло название от слова necessaire, что в переводе означает «необходимый». Это в лучшем виде демонстрирует назначение такой сумки. Предназначена для хранения самых разных мелочей, причем не только в поездке, но и дома, на тренировке, на отдыхе.

Еще в Средние века придумали мешочки из кожи небольшого размера, которые крепились на пояс. Причем начинали ими пользоваться в равной степени и женщины, и мужчины. Дамы носили там драгоценности, джентльмены – монеты и другую необходимую мелочь. Также в них хранили атрибуты гардероба, средства гигиены.

Именно французы придумали, как сделать данный аксессуар более презентабельным. Они шили его из бархата, шелка, даже использовались элементы позолоты. Конечно, современные мужчины покупают абсолютно другие несессеры, но предназначение их сохранилось и сегодня.

Где будет полезен

Ограничений по применению нет вообще, главное – правильно выбрать модель. Варианты:

дома. Такой аксессуар можно хранить, к примеру, в ванной. Легко разместить там пену для бритья, одеколон, крем и другие подобные принадлежности. Когда они собраны в одном месте, это очень удобно;

в поездке, на отдыхе. Несессер в этом случае – буквально лучший друг, ведь в нем удобно хранить расчески, мыло, салфетки, бритву, ножницы, другие принадлежности, средства первой помощи, простые лекарства. Очень хорошо, когда все это под рукой, удастся найти необходимое в любой момент;

на тренировке. В нем можно разместить гель для душа, шампунь, ключи, документы, мобильный телефон, очки. Хранить все в одном месте и потом при необходимости использовать – это очень удобно.

С его помощью можно упорядочить свои вещи. Достаточно крупную сумку такого типа не заметить сложно. Мелочи, которые складированы там, всегда удастся найти.

Отличия от косметички

Можно подумать, что несессер и косметичка – это одно и то же. Однако различия есть. Ведь размеры этого преимущественно мужского аксессуара крупнее, отделений в нем больше, так как рассчитан он на размещение несколько других предметов. Наружные карманы и отсеки могут иметь застежки-молнии, кнопки, липучки. С главной задачей – изолированное хранение большого количества принадлежностей – он справляется лучшим образом.

Еще одно существенно отличие: в косметичке то, что может потребоваться на протяжении дня, а несессер вмещает зачастую необходимое на несколько суток или даже недель.

Критерии выбора

Традиционно он разделен на секции, которые разграничены между собой застежками. Тип их может быть разный: молнии, кнопки, липучки. Также содержится много дополнительных карманов. Это обеспечивает размещение большого количества нужных вещей. Для удобства переноски изделия могут иметь ручку (длинная и/или короткая). Она зачастую отстегивается.

При подборе нужно учитывать такие моменты:

размер. Чтобы определиться с габаритами, следует разобраться, что и в каком количестве планируется в нем хранить. Это уже зависит от варианта применения. Для поездки нужен более вместительный, а для похода в тренажерный зал или для домашнего хранения гигиенических принадлежностей – несессер поменьше;

материалы. Правильный подбор напрямую влияет на долговечность эксплуатации. Оптимально – из искусственного сырья. Оно более практичное, за ним ухаживать легче, в том числе, если аксессуар используется в путешествии;

дизайн. Выбор вида и расцветки зависит от места, где несессер будет использоваться. Для дома дизайн не так важен, как для поездки, когда подбирается более статусная модель. В любом случае, можно найти простой аксессуар, в темных цветах. Он универсальный, уместный в любой ситуации.

Несессер стал привычным предметом обихода, позволить его себе может каждый человек. Ассортимент в магазинах очень большой.