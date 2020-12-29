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Барий Алибасов попытался убить себя алкоголем

Полицейские вскрыли дверь в квартиру Бари Алибасова
Полицейские вскрыли дверь в квартиру Бари Алибасова, сообщает Telegram-канал «112». Внутри продюсера нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Журналисты отмечают, что о помощи правоохранителей попросили родственники руководителя группы «НА-НА». Они заявили полицейским, что Алибасов долгое время не открывает дверь в квартиру. Решив, что продюсеру может быть плохо, его близкие приняли решение ломать двери.
Внутри действительно оказался Бари Алибасов. По данным журналистов, продюсер в настоящее время находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Полицейские передали его на руки медикам, которые пытаются привести знаменитость в чувство. По словам продюсера, он хотел себя «убить алкоголем».
«Пятый канал» сообщает, что дверь в квартиру Алибасова было решено взломать из-за того, что в квартире раздавались крики о помощи. PR-директор продюсера Вадим Горожанкин скандальную новость пока никак не комментирует.
29 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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