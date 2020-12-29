Американские врачи описали первые признаки коронавируса

Ранним признаком COVID-19 бывает желудочно-кишечное расстройство, рассказали в клинике Майо (США).

Врачи уточнили, что перед появлением респираторных симптомов у некоторых пациентов возникает потеря аппетита, тошнота, рвота или диарея.

Такие признаки инфекции могут продолжаться всего один день и встречаются далеко не у всех пациентов, пишет Daily Express. Кроме того, стоит помнить,

что тошнота служит сигналом и других заболеваний.

В случае заражения коронавирусом после тошноты повышается температура, появляется кашель, потеря вкуса и обоняния.