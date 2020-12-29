«  
  »

Американские врачи описали первые признаки коронавируса

Ранним признаком COVID-19 бывает желудочно-кишечное расстройство, рассказали в клинике Майо (США).

Врачи уточнили, что перед появлением респираторных симптомов у некоторых пациентов возникает потеря аппетита, тошнота, рвота или диарея.

Такие признаки инфекции могут продолжаться всего один день и встречаются далеко не у всех пациентов, пишет Daily Express. Кроме того, стоит помнить,
что тошнота служит сигналом и других заболеваний.

В случае заражения коронавирусом после тошноты повышается температура, появляется кашель, потеря вкуса и обоняния.

29 декабря, 2020 | Tags: , | Category: Мир, Наука, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  