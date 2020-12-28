Юную Людмилу Гурченко показали на раритетном фото

В сети показали архивное фото, на котором запечатлена советская актриса Людмила Гурченко в 21-летнем возрасте.

Снимок опубликовали на странице Historicana.ru в Facebook. «Великолепная Людмила Гурченко у афиши кинокомедии «Карнавальная ночь». СССР. 20 июня 1957 года», – говорится в подписи к фото.

Как известно, музыкальная комедия «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1956 году, став лидером кинопроката в СССР. Тогда на нее было продано более 48 миллионов билетов.

Людмила Гурченко сыграла в фильме главную роль – Леночки Крыловой. Благодаря «Карнавальной ночи» актриса стала кумиром СССР, а песня «Пять минут» стала своеобразным новогодним гимном.

Примечательно, что изначально Гурченко не прошла пробы из-за неудачной съемки и вместо нее на роль утвердили Людмилу Касьянову. Однако в первые же дни создатели фильма поняли, что ошиблись в выборе актрисы, поэтому после повторной пробы Людмила Гурченко все же была утверждена на роль.