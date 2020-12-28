В ВОЗ заявили о продолжающейся мутации коронавируса

Мутация коронавируса продолжится, поскольку это естественный процесс. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.

«На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи», — уточнила Ван Керкхове. Она добавила, что ВОЗ продолжит внимательно следить за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь предрек миру новые варианты коронавируса в 2021 году и призвал страны оперативно делиться информацией о новых штаммах.

Ранее Гебрейесус предупредил о новых пандемиях и призвал мир готовиться к борьбе с очередными вызовами. По его словам, возникшая в 2020 году пандемия не будет последней, так как вспышки вирусов являются жизненной реальностью. Он призвал извлечь уроки из случившегося, в частности, направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь.