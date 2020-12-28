Tesla научила свои автомобили «пукать» — об этом сообщается на форуме Tesla.

Новый режим Boombox позволяет воспроизводить звуки и музыку через внешние динамики.

Среди фишек обновления: теперь клаксоном можно пукать или издавать звуки блеяния козы.

Судя по обсуждению на форуме, пользователям понравилось такое обновление.

“Не могу дождаться. Изюминка года – пукающий клаксон. Не дождусь, когда смогу ехать по улице и пердеть на соседей”.





“На днях мне пришлось посигнались, чтобы спугнуть ворон с дороги. Интересно, подойдет ли для этой цели пердеж?”

Один из пользователей указал, что из-за обновления машиной стало управлять сложнее.

“Это единственное обновление, о котором стоит упомянуть. ИМХО с обновлением стало сложнееуправлять автомобилем. Получаем пукающую машину и худшее впечатление от вождения. С Рождеством”.

“Забавно, но каждый декабрь к нам приходят сумасшедшие тролли и выкладывают безумные вещи, а затем исчезают”.

Режим Boombox доступен в электрокарах Tesla, произведенных после 1 сентября 2019 года. Эти авто имеют внешние динамики.

Американские власти вынесли требование, чтобы как правило бесшумные электромобили издавали хоть какие-то звуки, чтобы их было слышно на дороге.

В прошивку загрузили “рингтоны” звука грузовика с мороженным и La Cucaracha. Можно и загрузить свои звуки при помощи USB-разъема.

Источник