США направят $290 млн на противодействие влиянию России

Власти Соединенных Штатов направляют 290 млн на «противодействие влиянию России». Об этом говорится в одном из документов пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году (начался 1 октября), который утвердил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Инициатива по ассигнованиям Госдепартамента обязывает направить «290 млн долларов на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». В частности, речь идет о выделении средств на работу радиостанций «Голос Америки» и «Свобода/ Свободная Европа», финансируемых из госбюджета США.

При этом на «противодействие влиянию Китая» выделяется 300 млн долларов. В документе также содержится запрет на финансирование «деятельности, способствующей достижению стратегических целей правительства Российской Федерации, которая (деятельность — прим. ТАСС), по мнению госсекретаря, может угрожать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов». В документах также говорится о средствах, которые пойдут на «программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности».

Развитие демократии

Из бюджета США выделяются средства и на «поддержку программ по развитию демократии в Российской Федерации и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии, в том числе для продвижения свободы в интернете». При этом 20 млн долларов будут направлены на «укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе, в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом».

Как и в прошлогодних версиях бюджета продлевается запрет на «финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет Российской Федерации над Крымом».

Конгресс также ограничил для Минторга, Минюста и НАСА возможность приобретения в России, Китае, КНДР и Иране различного рода информационных систем в связи с «риском кибершпионажа и <…> киберугрозами».

Запреты в военной сфере

В рамках военных ассигнований продлевается уже действующий запрет для Министерства обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией «Рособоронэкспорт». Согласно тексту, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается «заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии «Рособоронэкспорту» и его дочерним структурам.

При этом глава министерства может попытаться отменить данное правило, если он, после консультаций с госсекретарем и директором Национальной разведки, решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что «Рособоронэкспорт» прекратил поставки летальной военной техники» правительству Сирии, «российские ВС покинули Крым» за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а действующие на Украине «агенты РФ» прекратили предпринимать усилия «по дестабилизации» ситуации на востоке страны.

В очередной раз продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области. Согласно документу, запрещается также выделение бюджетных средств на «осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом». Минобороны США категорически запрещено использовать свои средства для проведения каких-либо мероприятий и совершения действий, означающих признание воссоединения Крыма и России.

Кроме того, директор ЦРУ не позднее чем через 100 дней после принятия бюджета должен представить законодателям доклад о «коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также стран Восточной Европы», которые, в частности, «поддерживают правительство Российской Федерации». Разведка должна включить в доклад «общие объемы активов этих олигархов», а также предложить возможные санкции против них.

Законодатели также вновь обязали вашингтонскую администрацию «снизить зависимость от импорта урана» из Российской Федерации с целью «защитить национальные интересы» страны. Они предлагают «возродить и укрепить цепочку поставок ядерного топлива, используемого в США», а также «расширить производство ядерного топлива в США».

В Конгрессе также обязали правительство развивать транспортную инфраструктуру американской Арктики в связи с тем, что Москва «уделяет приоритетное внимание развитию морского транспортного потенциала Арктики и осуществляет значительные инвестиции в военную инфраструктуру в Арктике».

Кроме того, в бюджете продлевается запрет на поставки американскими властями оружия службе охраны президента Турции.