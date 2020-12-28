Скандал вокруг Хиларии Болдуин: как жену актера уличили во лжи об ее этническом происхождении

На днях супруга 62-летнего актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария, оказалась в центре крупного скандала в сети. Инструктора по йоге, писательницу и мать пятерых детей, которую обычно обсуждают в прессе исключительно в контексте материнства и здорового образа жизни, уличили во лжи. Годами поклонники были уверены, что Хилария — испанка. Об этом она сама всегда с гордостью говорила в своих интервью и на телевидении. Однако расследование интернет-пользователей показало, что это не совсем так.

Хилария Болдуин

Все началось с комментария одного из пользователей, который заявил, что Хилария в течение многих лет лишь выдает себя за испанку. По версии пользователя, на самом деле Хиларию зовут Хилари, а выросла она в Бостоне в типичной американской семье. Вскоре после этого в интернете начали всплывать видеоролики, на которых Болдуин то говорит на идеальном английском, а то будто специально начинает произносить фразы с испанским акцентом (в одном из роликов Хилария даже забыла, как на английском звучит слово «огурец»).

Хилария Болдуин с младшим сыном

Следом интернет-пользователи провели целое расследование, чтобы вывести Хиларию на чистую воду. В этом им помогли одноклассники звезды, которые рассказывали, как учились с ней вместе в школе в США и называли ее «полностью белой женщиной», отмечая также, что у нее никогда не было испанского акцента. По информации некоторых пользователей сети, родители Хиларии много лет работали профессорами в США и только в 2011 году ушли на пенсию и переехали на Майорку. При этом сама Хилария ранее утверждала, что переехала в Америку из Испании в 2003 году, чтобы поступить в Университет Нью-Йорка.

Алек и Хилария Болдуин

В связи с большим количеством негатива в сети вчера Хилария Болдуин выступила с заявлением по этому поводу в своем инстаграме. Она опубликовала видео, в котором призналась, что ее на самом деле зовут Хилари, а родилась она в Бостоне, а не на Майорке. При этом звезда уточнила, что в ее венах намешано много кровей, а также заявила, что с детства росла в двух культурах и впитывала их в себя.

Да, я белая девушка. Давайте проясним: в Европе есть много белых людей, и моя семья как раз из таких. Во мне много кровей. Я выросла в двух культурах, так что все очень просто. Мне очень повезло, что я с детства говорю на двух разных языках и стараюсь привить это и своим детям. Это очень важно для меня, особенно в контексте того, что моя семья живет за границей. Да, я действительно особый тип бостонца. Но я именно та, кем являюсь. Невозможно изменить свое происхождение, да я бы этого и не хотела. Я очень горжусь своими корнями,

— рассказала Болдуин, которая сообщила, что из-за возникшей травли на некоторое время собирается перестать писать в соцсетях.

Хилария также заявила, что провела часть своего детства в Испании, а часть — в США. Жена актера уточнила, что сейчас ее родители и многие родственники живут в Испании. Болдуин также подтвердила, что ее зовут Хилари, но рассказала, что вся ее семья с детства называла ее Хиларией, и сама она не считает разницу в несколько букв в имени настолько существенной.

Вскоре после этого за Хиларию вступился ее супруг Алек Болдуин. Актер также опубликовал ролик в инстаграме, в котором называл все публикации по этому поводу в прессе «впечатляюще ложными». Он призвал людей проверять информацию, которая всплывает в сети и в СМИ, а также заявил о своем желании защитить человека, которого он искренне любит.

На сторону Хиларии встала и дочь Алека Болдуина от брака с Ким Бейсингер. Айрленд Болдуин, которая находится в хороших отношениях с новой женой звездного отца, осудила интернет-пользователей за травлю Хиларии в соцсетях.

Так жалко, что кто-то вздумал поиграть в детективов и так глубоко копнуть в чью-то жизнь. Не знаю, как и кем эти люди вообще были воспитаны. Это просто очень грустно. Сейчас праздники, но многие пребывают в депрессии и испытывают трудности. Я знаю об этом не понаслышке, потому что сама переживаю непростые моменты. Последнее, что нам нужно делать в сложившейся ситуации, — это поливать кого-то дерьмом и распускать глупые сплетни о том, кого вы даже толком не знаете,

— высказалась Айрленд в защиту мачехи.

Модель также добавила, что Хилария — хороший человек, замечательная мать и женщина, которая ежедневно заботится об ее отце и делает его счастливым.