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Сергей Жигунов попал в больницу в тяжелом состоянии после незаконного посещения Крыма

Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусом
Актёр Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусом в Крыму. Как сообщил сам артист на своей станице в Instagram, он находится в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы. Здесь же, по его словам, он и будет встречать Новый год.
По словам артиста, его ожидает самый необычный Новый год в его жизни, он не чувствует запаха ни ёлки, ни оливье.

Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню, — написал он в соцсети.

Жигунов также опубликовал снимки из больничной палаты: устройство для подачи кислорода и медработник в защитной одежде. Актёр поблагодарил врачей больницы, без которых «неизвестно, чем бы закончилось».
Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления.
Как отмечается, Сергей Жигунов заболел во время работы над новым проектом в Крыму.
28 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина, Шоу-бизнес
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