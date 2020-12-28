Сергей Жигунов попал в больницу в тяжелом состоянии после незаконного посещения Крыма

Актёр Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусом в Крыму. Как сообщил сам артист на своей станице в Instagram, он находится в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы. Здесь же, по его словам, он и будет встречать Новый год.

По словам артиста, его ожидает самый необычный Новый год в его жизни, он не чувствует запаха ни ёлки, ни оливье.

Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню, — написал он в соцсети.

Жигунов также опубликовал снимки из больничной палаты: устройство для подачи кислорода и медработник в защитной одежде. Актёр поблагодарил врачей больницы, без которых «неизвестно, чем бы закончилось».

Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Как отмечается, Сергей Жигунов заболел во время работы над новым проектом в Крыму.