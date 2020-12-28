Руслана Писанка хочет работать в такси

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка в уходящем 2020 году, когда большинство артистов жаловалось на отсутствие работы, попробовала себя в новом амплуа — режиссера спектакля, но если придется, утверждает она, готова зарабатывать и в такси, сообщила газета «КП в Украине» 27 декабря.

По словам ведущей, помимо работы режиссера, в постановке она была еще продюсером, актрисой, костюмером и декоратором, но даже если работа в театре не заладится, отчаиваться она не намерена.

«Я за то, чтобы люди сейчас не ныли, а искали в себе новые качества. Вообще ныть — это очень плохо. У нас тоже с деньгами было не очень, и мы с мужем решили: если что — будем садиться в машину и таксовать. Гламур хорош в мирное и сытое время, а когда время не очень сытое, то все откладывают свои гламурные вещи, надевают робу и идут работать», — заявила Писанка.

Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, а еще актриса является автором книги «Кулинарные соблазны от Киевской Руси».