Рождественский взрыв в Нэшвилле совершил смертник (видео)

Полиция города Нэшвилл (американский штат Теннесси) определилась с версией подрыва автофургона у офиса телекоммуникационной компании.

Как считают правоохранители, вероятно, в машине взорвался смертник, информирует BBC News.

Названо имя подозреваемого — 63-летний Энтони Куинн Уорнер. На месте были найдены частицы его ДНК, но действовал ли Уорнер под влиянием какой-либо идеологии или же из-за проблем в личной жизни, пока не сообщается.

В результате инцидента ранения получили три человека. Взрыв прогремел в Рождество, которое США отмечали 25 декабря.

Последствиями взрыва, масштаб которого можно оценить по видео с уличных камер слежения, стал сбой в работе систем связи в Теннесси и еще четырех штатах.

Отмечается, что перед тем, как привести в действие бомбу, смертник включил через громкоговорители песню Downtown 1964 года в исполнении Петулы Кларк 1964 года. Вслед за музыкой последовала аудиозапись: «Срочно эвакуируйтесь!»