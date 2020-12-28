Рианна пригласила бойфренда A$AP Rocky отметить Рождество с ее семьей на Барбадосе

Несколько недель назад 32-летняя Рианна частным бортом прилетела на Барбадос, где по уже сложившейся годами традиции отмечает Рождество вместе с родными. Однако этот раз был особенным: компанию в путешествии на родину звезде составил ее 32-летний возлюбленный Раким Майерс, больше известный как A$AP Rocky.

Именно вместе с рэпером и своими родителями Рири на прошлой неделе и встретила Рождество. Источники, близкие к паре, рассказали, что все прошло гладко, и это был вполне логичный шаг для их отношений.

Рианна и A$AP Rocky Провести вместе Рождество — очевидный шаг для Рианны и A$AP Rocky. Они знают друг друга очень хорошо: они долго дружили и много работали вместе. Поэтому им очень легко ладить друг с другом в путешествиях. Они отлично проводят время и со стороны кажутся по-настоящему влюбленными,

— рассказал аноним в беседе с ET.

Интересно, что Барбадос — место силы не только для Рианны, но и для ее бойфренда. Дело в том, что певица родилась и выросла на острове, а отец рэпера тоже родом с Барбадоса.

Напомним, что слухи о романе Рианны и A$AP Rocky ходили еще с начала года, однако подтвердились только в декабре. Инсайдеры утверждают, что рэпер был влюблен в певицу в течение многих лет, однако она долго относилась к нему исключительно как к другу. Только этим летом их отношения наконец переросли в романтические: Рири и Раким практически неразлучны.

Ей очень комфортно рядом с ним, потому что они давно знакомы. Рианна также чувствует с ним особую связь, потому что его отец тоже родом с Барбадоса, — рассказал аноним об отношениях Рианны и A$AP Rocky.

Напомним, что Рианна и A$AP Rocky знакомы уже больше восьми лет. В 2012-м они вместе работали над песней Cockiness, а потом еще в течение года вместе гастролировали. Этим летом рэпер снялся в рекламной кампании косметического бренда Рианны Fenty Skin. С того момента в прессе стали еще активнее обсуждать их возможный роман. При этом ни певица, ни рэпер сами еще ни разу не прокомментировали свои отношения.