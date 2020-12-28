Постпреды стран ЕС одобрили временное соглашение о Brexit

Соглашение ЕС и Британии о торговле и сотрудничестве после Brexit будет действовать с 1 января по 28 февраля 2021 года.

Такое решение приняли единогласно постоянные представители стран ЕС. Следующим этапом одобрения сделки станет письменная процедура в Совете ЕС, которая должна завершиться во вторник к 15:00.

«Зеленый свет сделке по Brexit: послы единогласно одобрили временное применение соглашения ЕС и Великобритании», — сообщил в Twitter пресс-секретарь комитета постпредов Себастиан Фишер.

Напомним, переговоры по торговому соглашению буксовали несколько месяцев. Британия настаивала на сохранении суверенитета над рядом зон вылова, а Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран ЕС. В итоге Лондон все же пошел на значительные уступки, но вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.