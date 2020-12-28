Рождественский взрыв в Нэшвилле совершил смертник (видео) Постпреды стран ЕС одобрили временное соглашение о Brexit » Парламент Финляндии подвергся кибератаке В Финляндии ведут расследование кибератаки на сервера парламента страны, совершенной осенью этого года. Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, к поиску преступников привлечена Центральная криминальная полиция страны. Отмечается, что кибератака подвергла угрозе безопасность некоторых учетных записей парламентской электронной почты, страницы некоторых дипломатов удалось взломать. При этом утечки особо важных данных не произошло благодаря системам внутреннего технического контроля. Власти Финляндии назвали произошедшее «серьезной атакой на демократию и финское общество».

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