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На Астероиде Рюгу нашли искусственный объект

Небольшой объект, вероятно, искусственного происхождения было обнаружено среди породы с астероида Рюгу, доставленных на Землю

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на  Marca .

«Возможно, что это алюминий, отделился от рожка отборщиков проб с астероида во время работы», — говорится в сообщении.

Однако в целом ученые еще не подтвердили происхождение этого искусственного объекта. Напомним — грунт с астероида Рюгу был доставлен на Землю в прошлом месяце с помощью автоматической международной станции. 

28 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости
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