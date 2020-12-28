На Астероиде Рюгу нашли искусственный объект

Небольшой объект, вероятно, искусственного происхождения было обнаружено среди породы с астероида Рюгу, доставленных на Землю

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Marca .

«Возможно, что это алюминий, отделился от рожка отборщиков проб с астероида во время работы», — говорится в сообщении.

Однако в целом ученые еще не подтвердили происхождение этого искусственного объекта. Напомним — грунт с астероида Рюгу был доставлен на Землю в прошлом месяце с помощью автоматической международной станции.