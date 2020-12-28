Милла Йовович прокомментировала актерскую карьеру дочери

Голливудская актриса Милла Йовович воспитывает достойную себе замену. Ее 13-летняя дочь Эвер уже снялась в популярном фильме Marvel и получила главную роль в другом проекте. Кем девочка предстанет в ленте «Черная вдова» и как звездные родители относятся к ее карьере – далее в материале.

Актриса Милла Йовович и режиссер Пол Андерсон воспитывают трех дочерей. Голливудская чета часто устраивает в своем доме актерские чтения книг или декламирование поэзии. Поэтому и не удивительно, что 13-летняя Эвер захотела повторить успех мамы и стать актрисой. В интервью Entertainmet Weekly Мила Йовович призналась, что за первую большую роль в кино вся семья называет девочку «малышкой-вдовой».

«Мы называем ее малышка-вдова. Она такая поклонница фильмов Marvel и, вы знаете, когда-нибудь просто покажет невероятный талант. Она настоящая актриса, было здорово наблюдать за ней на съемочной площадке… Эвер выросла на съемочных площадках рядом с папой и мной, кажется, яблоко от яблони не далеко падает», – рассказала Мила Йовович.

Кинозвезда добавила, что Эвер проявляет интерес к актерскому делу с 5 лет. Поэтому съемки в фильме Marvel, где дочь Милы Йовович предстанет в образе Наташи Романовой в детстве, были воплощением ее мечты.

С одной стороны, я напугана, потому что знаю, насколько сложна эта работа. А с другой стороны, я очень рада, потому что чувствую, что мой ребенок нашел свою страсть, и она очень сосредоточена на этом с 5 лет, – добавила актриса.

В марте 2020 года в СМИ узнали, что дочь Милы Йовович и Пола Андерсона дебютировала в кино. Девочку пригласили сыграть Черную вдову в детстве. В новой ленте представители Marvel раскроют тайны прошлого Наташи Романовой, поэтому Эвер имела одну из особых ролей.

Кроме этого, компания Disney пригласила старшую дочь Милы Йовович в новый проект о Питере Пэне. Там школьница сыграет второстепенную роль Венди.

Сама Эвер Андерсон призналась в интервью Flaunt, что на самом деле чувствует очень большую ответственность, ведь не может подвести родителей. В то же время она делает все для того, чтобы люди не считали ее карьеру подарком или заслугой звездных родителей.

«Знаете, когда ваша мама – актриса, а отец – режиссер, это достаточно большая ответственность. Я хочу упорно работать и прокладывать свой путь, чтобы люди не видели меня лишь чьей-то дочерью, а человеком, который упорно работал. Поэтому я знаю, что делаю, и это не просто заслуга моих родителей», – уверяла Эвер Андерсон.