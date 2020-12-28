Louis Vuitton подняли на смех за воздушного змея по цене подержданного автомобиля

Французский модный дом Louis Vuitton подняли на смех в соцсетях за выпуск в продажу воздушного змея, цена которого составляет 10,4 тысячи долларов. На обсуждения в Twitter и TikTok обратили внимание на портале TMZ.

Речь идет о роскошном «аксессуаре», изготовленном из нейлона фирменного коричневого цвета марки и украшенного монограммами с логотипом Louis Vuitton. Игрушка упакована в чехол из такого же материала на кожаном ремне.

В описании товара на официальном сайте говорится, что он предназначен для «любителей отдыха на природе».

Описанный продукт стал предметом шуток в интернете из-за высокой стоимости: например, юзеры сравнили ее с ценой на место в бизнес-классе самолета. «Вы за эти деньги лучше отправьте людей путешествовать бизнес-классом», «Надеюсь, эта штука не застрянет в кроне дерева», «Счастливого Рождества, если у вас так много денег, чтобы отдыхать на природе с Louis Vuitton», — шутили они.