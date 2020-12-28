Классные фильмы для каждого знака зодиака

Новогодний киногороскоп, который поможет подобрать праздничный фильм именно для тебя.

Новогодние праздники — уже на носу! Если к середине декабря у вас еще не пробудилось ожидание чуда, шампанского и мандаринов, пора подключать тяжелую артиллерию — лучшие праздничные фильмы. А выбрать их можно по знаку зодиака!

Мы составили новогодний киногороскоп и подобрали фильмы, которые идеально подойдут для ваших уютных декабрьских вечеров.

Овен

«Любите Куперов»

В преддверии Нового года активность и инициативность Овнов особенно зашкаливает. Представители этого знака хотят побыстрее закрыть все рабочие вопросы и заняться организацией предстоящих праздников. Но во всей этой круговерти вы можете забыть о том, что вашим близким тоже нужно внимание. Чтобы не возникало обид, уделяйте им время хотя бы в выходные — в противном случае вместо подготовки к Новому году вам придется заняться налаживанием семейных проблем. Предлагаем провести время в кругу близких за просмотром рождественской романтической комедии «Любите Куперов». Эта картина напомнит вам о том, что пока мир вокруг сходит с ума, семья неизменно остается семьей.

Телец

«Отпуск по обмену»

В новом году Тельцов ждут знакомства, которые сильно изменят их жизнь, но для этого им нужно быть максимально открытым к окружающим и решиться на смену обстановки. Например, как это сделали героини самого романтического новогоднего фильма «Отпуск по обмену». По сюжету две незнакомые девушки рискнули обменяться своими домами и провести рождественские каникулы в чужом городе с совершенно незнакомыми людьми. Смотрите сами, чем закончится их отпуск по обмену. И не забудьте вдохновиться!

Близнец

«Крампус»

Рождественский хоррор о беспощадном Крампусе, один вид которого наводит ужас не только на детей, но и на взрослых, — то, что нужно всем Близнецам. Люди, рожденные под этим знаком, получат особое удовольствие от просмотра мистического фильма с интригующим сюжетом. К тому же, сценарий ленты не сравниться с тем, что для вас приготовил 2021 год. Он будет богат на неожиданности и довольно-таки разные впечатления.

Рак

«Замерзшая из Майами»

Новый год для Раков обещает перемены — но только если вы не будете плыть по течению и возьмете всё в свои руки. Действуйте! А получить порцию мотивации и вдохновения вам поможет кинолента «Замерзшая из Майами». Это история о типичной карьеристке, которая не остановится ни перед чем, чтобы сделать ещё один шаг на пути к успеху. Даже если речь идёт о командировке в ледяную Миннесоту. Девушке придется потрудиться, чтобы достигнуть желаемого и наладить личную жизнь. Впрочем, как и всем представителям Рака в 2021 году.

Лев

«Эльф»

По-настоящему праздничное настроение вам поможет создать прекрасная семейная комедия «Эльф». Однажды малыш во время Рождества спрятался в мешке Санта-Клауса. Когда необычного гостя обнаружили на фабрике Санты, папа Эльф сжалился над мальчиком и взял его к себе на воспитание. Здесь есть всё, что понравится сентиментальным Львам. Да-да, сентиментальным, хоть вы и скрываете этот факт от окружающих.

Дева

«Четыре рождества»

Уходящий год наверняка доставил многим Девам немало проблем. И даже в преддверии праздников представителей этого знака будет немного штормить, но время проведенное с семьей поможет справиться со всем происходящим. Для уютного декабрьского киновечера в кругу близких предлагаем выбрать типичную семейную комедию «Четыре рождества». Кинолента не только подарит позитивный настрой, но и подскажет, как планировать семейную жизнь и гармонично ею распоряжаться.

«Старый новый год» (2012)

Есть только один праздничный фильм, который буквально кричит: «Весы, это именно для вас!». Благодаря прекрасному актерскому составу фильм «Старый новый год» наполнен приключениями, романтикой и, конечно же, атмосферой праздника. Какие ещё варианты могут быть у знака зодиака, которым управляет Венера? Конечно, романтическая комедия с трогательным сюжетом.

Скорпион

«Чёрное Рождество»

Так уж повелось, что этот знак считают самым устрашающим, и его представители вероятнее всего найдут вдохновение в мрачноватой рождественской истории «Чёрное Рождество». По сюжету, студенты колледжа отправляются на долгожданные зимние каникулы встречать Рождество. Однако некоторым студенткам не до смеха, ведь им нужно найти неизвестного, который преследует участниц их сестринства. Уверены, что любопытным Скорпионом будет интересно узнать, чем закончится таинственное расследование главных героинь.

Стрельцы

«Рождество на двоих»

В новом году энергичным Стрельцам предстоит дисциплинировать себя. Чтобы преуспеть во всех сферах жизни, представителям этого знака не помешало бы воспитать в себе такие качества, как ответственность, уверенность и терпение. В общем, всё то, чему учится главная героиня фильма «Рождество на двоих», роль, которую исполнила прекрасная Эмилия Кларк.

Козерог

«Гринч»

Прагматичные и местами пессимистичные Козероги найдут особое удовольствие в чёрном юморе Гринча. Обычно при достаточной любви и уважении этот знак показывает свою истинную мягкую натуру, и кого-то это нам напоминает! Как свойственно Гринчу, не все перемены в новом году понравятся Козерогам, но из каждой трудности они смогут вынести ценный опыт.

Водолей

«Новогодний корпоратив»

Весь год Водолеи работали на износ и они заслуживают громкой вечеринки. Предлагаем окунуться в отвязную атмосферу фильма «Новогодний корпоратив». Толпа коллег и друзей, безумные танцы и безудержное веселье, — вот, что вам не хватало, и всё это вы увидите в фильме.

Рыбы

«Век Адалин»

Рыб не очень заботит жанр новогоднего фильма. Главное, чтобы рядом был любимый человек, а в доме царил уют. Но если им предоставят право выбора, то они отдадут предпочтение романтическим мелодрамам, таким как «Век Адалин». Одна из самых восхитительных киноисторий «любви сквозь время» однозначно понравится чувствительным и сострадательным Рыбам. Тем более, главная героиня олицетворяет представителей этого знака зодиака.