«  
  »

Ким Кардашьян в корсете с искусственным прессом сильно разочаровала фанатов

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, опубликовала в соцсетях фотографии с семейного празднования по случаю Рождества. Серия постоd появилась в ее Instagram-аккаунте.

Для торжества 40-летняя знаменитость выбрала насыщенно-зеленый корсет с деталью в виде искусственных кубиков пресса на животе, а также юбку с высоким разрезом более светлого оттенка. Автор ее костюма — креативный директор бренда Schiaparelli Дэниэл Розбери.

Поклонников разочаровал наряд телезвезды, и они начали сравнивать ее с героями популярных мультфильмов в комментариях. «Выглядишь как Халк, но бог с тобой, с Рождеством», «Не могу дождаться, когда сеть наводнят мемы с Халком», «Какой идиотский наряд», «Что с тобой случилось? Ты теперь Черепашка-ниндзя?», «Ожидала такого уродства от кого угодно, но не от Ким», — критиковали они.

28 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  