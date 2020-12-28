Ким Кардашьян в корсете с искусственным прессом сильно разочаровала фанатов

Для торжества 40-летняя знаменитость выбрала насыщенно-зеленый корсет с деталью в виде искусственных кубиков пресса на животе, а также юбку с высоким разрезом более светлого оттенка. Автор ее костюма — креативный директор бренда Schiaparelli Дэниэл Розбери.

Поклонников разочаровал наряд телезвезды, и они начали сравнивать ее с героями популярных мультфильмов в комментариях. «Выглядишь как Халк, но бог с тобой, с Рождеством», «Не могу дождаться, когда сеть наводнят мемы с Халком», «Какой идиотский наряд», «Что с тобой случилось? Ты теперь Черепашка-ниндзя?», «Ожидала такого уродства от кого угодно, но не от Ким», — критиковали они.