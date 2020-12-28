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Кайли Дженнер поделилась не публиковавшимися ранее снимками новорожденной дочери Сторми

Кайли Дженнер впервые стала мамой почти три года назад — дочь, которую она назвала Сторми, звезда родила от своего бывшего возлюбленного, рэпера Трэвиса Скотта. Вчера Кайли решила пообщаться со своими подписчиками, пообещав ответить на их вопросы. Так, один из них попросил Дженнер поделиться прежде не публиковавшимся фото ее дочери, и Кайли это охотно сделала.

Она показала снимок Сторми, когда девочке была всего неделя после рождения. На нем девочка сладко спит, укутанная в белое одеяло.

Дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта Сторми 

Опубликовала 23-летняя Кайли и фото Сторми с ее 28-летним отцом Трэвисом Скоттом. После расставания Кайли и Трэвис остались в хороших отношениях и вместе воспитывают девочку, иногда собираясь как семья.

В их отношениях много любви, и они очень привязаны друг к другу,

— говорили инсайдеры.

Трэвис Скотт с дочерью Сторми 

Тема беременности звезды и появления на свет ее дочери, похоже, пользовалась у поклонников Кайли большой популярностью. Опубликовала она по просьбе фанатов и собственную фотографию, сделанную на позднем сроке беременности.

Кайли Дженнер 

А вот самым красивым снимком с дочкой Кайли посчитала кадр, сделанный, когда у Сторми появилась своя большая кровать.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми 

Рождество Кайли и Трэвис провели вместе с дочерью. Подарки они ей преподнесли просто грандиозные. Теперь у Сторми есть собственный транспорт (ей подарили настоящую карету с подсветкой), а также модная сумочка от Prada, которую ей выбрала ее мама.

 

Кайли Дженнер с дочерью Сторми 

ФОТО Instagram
28 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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