Кайли Дженнер поделилась не публиковавшимися ранее снимками новорожденной дочери Сторми

Кайли Дженнер впервые стала мамой почти три года назад — дочь, которую она назвала Сторми, звезда родила от своего бывшего возлюбленного, рэпера Трэвиса Скотта. Вчера Кайли решила пообщаться со своими подписчиками, пообещав ответить на их вопросы. Так, один из них попросил Дженнер поделиться прежде не публиковавшимся фото ее дочери, и Кайли это охотно сделала.

Она показала снимок Сторми, когда девочке была всего неделя после рождения. На нем девочка сладко спит, укутанная в белое одеяло.

Опубликовала 23-летняя Кайли и фото Сторми с ее 28-летним отцом Трэвисом Скоттом. После расставания Кайли и Трэвис остались в хороших отношениях и вместе воспитывают девочку, иногда собираясь как семья.

В их отношениях много любви, и они очень привязаны друг к другу,

— говорили инсайдеры.

Тема беременности звезды и появления на свет ее дочери, похоже, пользовалась у поклонников Кайли большой популярностью. Опубликовала она по просьбе фанатов и собственную фотографию, сделанную на позднем сроке беременности.

А вот самым красивым снимком с дочкой Кайли посчитала кадр, сделанный, когда у Сторми появилась своя большая кровать.

Рождество Кайли и Трэвис провели вместе с дочерью. Подарки они ей преподнесли просто грандиозные. Теперь у Сторми есть собственный транспорт (ей подарили настоящую карету с подсветкой), а также модная сумочка от Prada, которую ей выбрала ее мама.