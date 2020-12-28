Ипотека в Израиле для нерезидентов

Для того, чтобы получить ипотечную ссуду на приобретение жилой или коммерческой недвижимости в израильском банке, совсем необязательно быть гражданином Израиля. И даже более того, для того, чтобы получить ипотеку, нет необходимости физически находиться в Израиле», — рассказывает Александр Водовоз, один из совладельцев израильской компании ВМС, которая уже более 11 лет предоставляет как гражданам Израиля, так и нерезидентам страны, услуги в сфере ипотечного кредитования, страхования, денежных переводов и финансирования бизнеса в Израиле.

Александр Водовоз имеет вторую степень по экономике и финансам, которую получил в Тель-Авивском университете, и работает в этой области уже 18 лет. До BMC он занимал ответственные должности в банке «Апоалим», руководил отделениями по управлению активами и пассивами банка, кредитными рисками и др. Александр – ведущий специалист по ипотечному кредитованию компании, лично консультирует и сопровождает клиентов (среди которых немало и граждан Украины, России, США и др.) в получении ипотечной ссуды и организации всего процесса покупки недвижимости, разрабатывая для каждого клиента оптимальное решение.

По словам Александра, за последние годы число репатриантов из Украины значительно выросло. Не все решают жить в Израиле постоянно, однако многие интересуются приобретением недвижимости для проживания или сдачи в аренду, а также покупкой офисов для ведения бизнеса. Не всегда, конечно, иностранный резидент получит такой же процент финансирования, как и израильтянин, да и документы банки потребуют иные, однако стоимость финансирования (процентная ставка) для иностранных резидентов мало будет отличаться от таковой для израильтян.

Официально израильские банки не имеют ничего против выдачи ипотечных ссуд иностранным гражданам на приобретение жилой недвижимости в Израиле. Фактически, банки ничем не рискуют. Иностранцы могут получить ипотечную ссуду в размере до 50% — 70% от стоимости актива, и так как ссуда выдается под залог недвижимости, то риск для банка является минимальным.

Для того, чтобы рассмотреть просьбу на получение ипотеки, израильские банки требуют представить доказательства доходов. С точки зрения банка доход должен равняться 300% от ежемесячной выплаты по ипотеке. То же самое касается, к слову, и израильтян, от которых банки требуют листы заработной платы (для наемных работников) или справку от аудитора (для частных предпринимателей) при рассмотрении просьбы на получение ипотеки. Причем, если вы представите доказательства того, что вы рантье и живете на доход, скажем, от процента, выплачиваемого по банковским депозитам, то вас ждет разочарование — для израильского банка это не считается доходом.

Иностранный гражданин может заявить о доходах в любой стране, представив необходимую документацию. С подачей документов тоже есть нюанс. «Несмотря на то, что в Израиле почти миллион человек родились на территории бывшего Советского Союза , далеко не факт, что в банке с пониманием отнесутся к предъявленным справкам о доходах на украинском языке, — отмечает Александр. — Получив официальный отказ банка по какой-либо причине, даже опытному специалисту будет трудно поменять вердикт банка. Именно поэтому мы, в ВМС, работаем не просто с определенными банками, но и с определенными отделениями, где клерки ориентируются как в документации, так и в языке».

Как уже упоминалось, покупатель не обязан физически находиться в Израиле во время процесса покупки квартиры и получения ипотеки. Достаточно оформить так называемую «безотзывную доверенность» на израильского представителя (адвоката, ипотечного брокера, родственника или друга). Такую доверенность можно оформить либо во время одного из визита в Израиль, либо в израильском консульстве в Украине. На основании доверенности наша компания сможет довести весь процесс до конца. Но для того, чтобы конец был удачным, необходима тщательная подготовка, проверка и, при необходимости, приведение в порядок кредитной истории, а также сбор всех необходимых документов. Ведь достаточно обратиться в банк неподготовленным и получить отказ, как весь процесс значительно усложнится.

Не стоит забывать и то, что процесс перевода денег в израильские банки значительно усложнился вследствие вступления в Израиле в силу Общего стандарта отчетности (Common Reporting Standard – CRS), поэтому немало покупателей недвижимости уже столкнулись с трудностями при переводе необходимой суммы. «Именно поэтому мы рекомендуем не пренебрегать помощью израильских ипотечных брокеров», — подчеркивает Александр. — Мы сможем помочь как в организации денежного перевода, так и в урегулировании налоговых выплат при заключении сделки».

Специалисты BMC помогут спланировать ипотечный кредит, разобраться во всех тонкостях покупки квартиры, кредитования и страхования в Израиле — страхование жизни и недвижимости является обязательным условием для получения ипотеки, окажут помощь в сборе всех необходимых документов и будут сопровождать вас на протяжении всего процесса получения ипотеки, вплоть до окончательного подписания договора с банком.

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