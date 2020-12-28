iPhone смогут иметь несколько владельцев

Apple разрешит владеть iPhone сразу нескольким пользователям. Об этом сообщает Appleinsider.

В распоряжении редакции издания оказался патент, в котором описывается технология Secure Enclave, необходимая для обеспечения безопасного доступа к iPhone. Среди прочего в документе упоминается возможность записать на устройство несколько учетных записей и, таким образом, использовать девайс сообща. Журналисты отметили, что подобная функция есть в компьютерах Mac и в будущем станет доступной в iPhone и iPad. При этом ранее в рекламных материалах Apple позиционировала свой смартфон как персональное устройство.

В описании патента говорится, что каждый отдельный пользователь смартфона будет иметь свой набор таких персональных настроек, как данные биометрии (Face ID), цифровой код, параметры системы, список контактов, история звонков и посещения веб-страниц. При активации конкретного аккаунта iOS будет завершать сеанс предыдущего и запускать новый. Создатели технологии уточняют, что настройки и контент отдельных пользователей не будут пересекаться.

В описании патента упоминается «защищенный анклавный процессор» (SEP), который будет отвечать за безопасность пользовательских данных. По словам авторов публикации, Apple уже использовала подобную разработку ранее. В ассортименте компании есть линейка компьютеров Mac, которые имеют предназначенный для защиты данных сопроцессор T2.

Журналисты Appleinsider отметили, что это не первая попытка Apple настроить iPhone как устройство для нескольких пользователей. В 2013 году компания подавала заявку на регистрацию патента, в котором похожая функция осуществлялась с помощью дактилоскопического сенсора Touch ID.