Илон Маск продал один из своих огромных домов

Изначально Маск планировал продать дом за 30 миллионов долларов, однако уступил покупателю миллион

Руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск продал один из своих домов, расположенных в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он выручил за него 29 миллионов долларов. Об этом сооющила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что Маск стал хозяином этого дома в 2012 году, купив его у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Митчела Джулиса. Он заплатил за него 17 миллионов долларов.

Как уточнила газета, в этом же районе Лос-Анджелеса расположены еще пять объектов недвижимости, принадлежащие бизнесмену.

По последним оценкам Forbes, состояние Маска составляет 42,4 миллиарда долларов. Он занимает 31-е место в списке самых богатых людей мира.