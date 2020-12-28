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Фото девушки-бойца ММА в откровенном купальнике взволновало фанатов

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант опубликовала новое фото и взволновала фанатов. Снимок доступен в ее Instagram-аккаунте.

На фото Ванзант стоит возле пальмы в розовом откровенном купальнике. «Пять тысяч комментариев, и я покажу свои ноги», — написала спортсменка.

В комментариях под постом фанаты высказали свое восхищение фигурой Ванзант. «Как горячо!», «Я должен увидеть твои пальчики!», «Красотка», — написали они.

15 декабря Ванзант также опубликовала новое фото. На нем видно, что спортсменка в купальнике свалила мужа Остина Вандерфорда в воду.

Ванзант также известна выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 11 июля она провела свой последний поединок под эгидой промоушена, тогда она уступила бразильянке Аманде Хибас. Американка выступала в UFC с 2014 года.

28 декабря, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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