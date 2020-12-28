Джош Бролин стал отцом в четвертый раз

52-летний актер Джош Бролин и его 33-летняя жена Кэтрин Бойд вновь стали родителями — на Рождество, 25 декабря, у пары родилась вторая общая дочь. Об этом Кэтрин сообщила в своем инстаграме и поделилась снимками новорожденной.

Малышка Чэпел. Наш маленький рождественский ангел. Чэпел Грейс Бролин, — написала она.

А актер объяснил, почему они с супругой дали ребенку такое необычное имя (в переводе с английского Chapel означает «часовня». — Прим. ред.).

Везде, где мы путешествовали, единственным местом, где мы с Кэтрин всегда находили большое утешение, были часовни. Мы не сильно религиозные люди, но вера в Бога наполнила нашу жизнь, а часовни всегда были пристанищами, где мы чувствовали себя свободными, чтобы благодарить. Чэпел Грейс для нас является проявлением того небесного чувства, которое мы всегда испытывали, когда путешествовали и преклоняли колени,

— написал актер.

Джош Бролин и Кэтрин Бойд поженились четыре года назад. Два года назад у пары родилась дочь, которую они назвали Уэстлин Рейн. Брак с Бойд для Бролина стал третьим. От первой жены Элис Эдер у него есть 32-летний сын Тревор и 26-летняя дочь Иден.

Джош Бролин и Кэтрин Бойд с дочерью Уэстлин Рейн