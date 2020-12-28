Джиджи Хадид опубликовала новое фото с трехмесячной дочерью

Дочка 25-летней Джиджи Хадид и 27-летнего Зейна Малика появилась на свет три месяца назад. Молодые родители продолжают скрывать лицо девочки и не говорят, как ее зовут. Несмотря на это, Джиджи, Зейн и другие члены их семьи периодически все же делятся новыми снимками девочки, на которых в основном можно разглядеть только ее ножки и ручки.

Один из таких свежих кадров модель опубликовала несколько часов назад в своих сторис. Джиджи сделала это по просьбе подписчика, который попросил показать снимок, сделанный вчера. На этом фото малышка лежит в праздничном боди и в вязаных носочках в виде рождественских оленей. В той же серии сторис звезда опубликовала фото с сестрой Беллой: снимок был сделан, когда Джиджи находилась на пятом месяце беременности. Хадид также показала фото, которое было сделано в день, когда она узнала, что впервые станет мамой.

Джиджи Хадид с дочерью

Джиджи и Белла Хадид

Рождество Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью провели в доме матери модели, Иоланды, в Пенсильвании. На празднике также присутствовал отец Джиджи Мохамед Хадид. Ранее он опубликовал в своей ленте снимок, на котором рядом с курткой одного из старших членов семьи лежит крошечный розовый комбинезон его внучки.

Счастливого Рождества и потрясающих праздников! Путь Бог принесет нам год получше,

— подписал этот кадр Мохамед.

Несколько дней назад он также опубликовал в своих сторис снимок, на котором Зейн держит на руках дочку, наряженную в белый комбинезон и разноцветные пинетки. По словам самой Джиджи, этот наряд от Gucci их дочери подарили ее подруга и коллега Девон Виндзор и ее муж.

Зейн Малик с дочерью

Напомним, что недавно Джиджи Хадид вернулась к работе после рождения дочери. Она опубликовала несколько сторис из офиса, а в подписи к ним добавила, что считает материнство такой же сложной работой, как и все остальные. Ранее инсайдеры рассказывали, что первые две недели после появления девочки на свет дались модели очень тяжело. Она невероятно уставала ухаживать за дочерью, однако на помощь Джиджи всегда приходила мама.