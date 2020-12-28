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Дженнифер Лопес поделилась эффектным фото в шикарном платье

Дженнифер Лопес поделилась эффектным фото

Накануне Рождества артистка приняла участие в стильной фотосессии.

Исполнительница примерила роскошное асимметричное платье с многоярусной юбкой от Rocky Gathercole. Свой изысканный образ певица дополнила прической с локонами в стиле ретро, высокими красными сапогами и серьгами с бриллиантами.

Снимок с Лопес в своем Instagram также опубликовал звездный преподаватель по вокалу Стив Макки. Новогодние праздники артистка отметит с бойфрендом Алексом Родригесом и детьми — 12-летними близнецами Эммой и Максом от брака с певцом Марком Энтони.

28 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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