Дженнифер Энистон вызвала бурю негодования елочной игрушкой

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон на Рождество показала оригинальную ёлочную игрушку, и киноманы устроили споры о том, насколько она этична. Триггером стала шутка о пандемии коронавируса на украшении, но многие комментаторы уверены: «отменять» звёзд за чувство юмора — это уже слишком.
Актриса Дженнифер Энистон (любящая устраивать фанам милые пранки), согласно Insider, опубликовала фото с шуточной ёлочной игрушкой в сторис инстаграма 25 декабря — на католическое Рождество. На снимке показано украшение с надписью «Наша первая пандемия, 2020 год». Insider узнало, что предмет — один из ассортимента подобных игрушек с фразами о 2020 годе, какие на площадке Etsy продаёт владелица мини-магазинчика деревянных орнаментов из США. А стоит вещь пять долларов (370 рублей).
Дженнифер никак не прокомментировала снимок, не рассказав, её ли это игрушка. Однако многим пользователям твиттера, где кадр получил широкие обсуждения, увиденного было достаточно, чтобы покритиковать знаменитость даже ещё масштабнее, чем Павла Дурова из-за его высказываний созидании и потреблении.
Что же так рассердило обитателей платформы? Судя по их постам, критики сочли, что в то время как пандемия унесла жизни более миллиона человек, обеспечила людям проблемы со здоровьем и финансовые трудности, показывать украшения с шуткой о ней не очень-то этично. Неудивительно, что Энистон в Сети досталось по полной.
Другие пользователи соцсетей отреагировали на претензию к Дженнифер Энистон с недоумением и объяснили, почему, по их мнению, возмущённые зря обижены на актрису. Защитников у звезды было немало.
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