Бузова намекнула, что может быть беременна

«Хотелось бы наследника или наследницу. Чтобы всё досталось принцессе, девочке моей. Я начала часто об этом думать. У меня впервые будет такой чудный период как беременность, материнство. Такого в моей жизни еще не было, и это так волнительно!»
— цитирует звезду вышеуказанный портал.
Певица «Мало половин» также дала комментарий о ситуации, которая частенько возникает на просторах интернета. Бузова отмечает, что недовольна мнениями тех пользователей сети, которые утверждают, что ее роман с Давой — это фейк, ведь селебрити вместе уже полтора года, а это достаточно большой срок для обыкновенной пиар-интрижки.
«Это реальные чувства, хочется хранить их, оберегать. Я бы никогда не состояла в отношениях, если бы не любила мужчину. В моей жизни не было пиар-историй и пиар-романов»,
— заявляет знаменитость.
Leave a Reply