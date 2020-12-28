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Бузова намекнула, что может быть беременна

Портал «cosmo.ru» сообщает, что 34-летняя Ольга Бузова обмолвилась о том, что мечтает о появлении на свет ее ребенка. Не совсем ясно, беременна ли Ольга или она лишь намекает на то, что готова стать мамой в скором будущем, однако, серьезные намерения создать семью с Давидом Манукяном у нее уже есть.

«Хотелось бы наследника или наследницу. Чтобы всё досталось принцессе, девочке моей. Я начала часто об этом думать. У меня впервые будет такой чудный период как беременность, материнство. Такого в моей жизни еще не было, и это так волнительно!»

— цитирует звезду вышеуказанный портал.

Певица «Мало половин» также дала комментарий о ситуации, которая частенько возникает на просторах интернета. Бузова отмечает, что недовольна мнениями тех пользователей сети, которые утверждают, что ее роман с Давой — это фейк, ведь селебрити вместе уже полтора года, а это достаточно большой срок для обыкновенной пиар-интрижки.

«Это реальные чувства, хочется хранить их, оберегать. Я бы никогда не состояла в отношениях, если бы не любила мужчину. В моей жизни не было пиар-историй и пиар-романов»,

— заявляет знаменитость.

28 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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