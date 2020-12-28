Рианна пригласила бойфренда A$AP Rocky отметить Рождество с ее семьей на Барбадосе На Астероиде Рюгу нашли искусственный объект » Бузова намекнула, что может быть беременна «Хотелось бы наследника или наследницу. Чтобы всё досталось принцессе, девочке моей. Я начала часто об этом думать. У меня впервые будет такой чудный период как беременность, материнство. Такого в моей жизни еще не было, и это так волнительно!» — цитирует звезду вышеуказанный портал. Певица «Мало половин» также дала комментарий о ситуации, которая частенько возникает на просторах интернета. Бузова отмечает, что недовольна мнениями тех пользователей сети, которые утверждают, что ее роман с Давой — это фейк, ведь селебрити вместе уже полтора года, а это достаточно большой срок для обыкновенной пиар-интрижки. «Это реальные чувства, хочется хранить их, оберегать. Я бы никогда не состояла в отношениях, если бы не любила мужчину. В моей жизни не было пиар-историй и пиар-романов», — заявляет знаменитость.

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