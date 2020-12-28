Брайан Остин Грин нашел себе любовницу — танцовщицу

В отличие от своей бывшей 34-летней жены Меган Фокс, которая уже несколько месяцев счастлива в новых отношениях, 47-летний Брайан Остин Грин долго не мог наладить личную жизнь. После расставания с экс-супругой у него было уже несколько романов, но все они оказались непродолжительными. Но сейчас актер, по слухам, строит новые отношения. Его избранницей стала 35-летняя австралийская танцовщица из шоу «Танцы со звездами» Шарна Берджесс.

В пятницу пару видели в аэропорту — видимо, влюбленные решили вместе отправиться в отпуск на рождественские каникулы.

Шарна БерджессНедавно танцовщица в одном из интервью рассказала, что сейчас ее сердце несвободно, однако имени возлюбленного не рассекретила.

На самом деле я больше не свободна. Но это что-то новое для меня. По сути, это свидания. Пока это нельзя назвать отношениями,

— делилась она.

Но то, что ее бойфрендом оказался актер сериала «Беверли-Хиллз 90210», стало для публики полной неожиданностью — Шарна и Брайан даже не подписаны друг на друга в соцсетях, и никакого намека на их знакомство прежде не было.

О личной жизни Шарны известно мало: она в течение пяти лет встречалась с хореографом и танцором Полом Киркландом, с которым рассталась в 2015 году.

Впереди у Брайана Остина Грина не самый простой и приятный период — месяц назад они с Меган Фокс официально приступили к процессу развода. Дружеским он вряд ли будет — актер добивается совместной опеки над детьми (у бывших супругов есть трое общих сыновей). Несмотря на то что публичных скандалов между Грином и Фокс не было, они уже несколько раз конфликтовали в соцсетях, что свидетельствует, что договориться им будет непросто.