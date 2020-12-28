Азербайджан заявил о нападении армянских солдат в Карабахе и гибели своего военного

В Нагорном Карабахе, несмотря на заключенное на высшем уровне соглашении о прекращении боевых действий, произошло новое столкновение. Как заявляют в Баку, есть потери.

У села Агдам в Ходжавендском районе бойцов из Азербайджана атаковали шестеро армянских солдат, информирует азербайджанское Минобороны. Один военнослужащий азербайджанских вооруженных сил погиб, но вся группа напавших была уничтожена.

В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) не комментировали это сообщение.