Актриса Алиса Фрейндлихв коме

86-летняя актриса Алиса Фрейндлих была доставлена в одну из больниц Санкт-Петербурга. По сообщениям телеграм-канала Mash, у актрисы, предположительно, диагностирован коронавирус, она находится в реанимации. В больницу Фрейндлих попала еще 25 декабря. Тогда у нее было поражено 36% легких, сейчас говорят о 80%. Алису Бруновну подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официальных заявлений от представителей Фрейндлих или членов ее семьи пока не поступало. Однако в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, где Фрейндлих служит вот уже 37 лет, ближайший спектакль с ее участием отменили.

Алиса Фрейндлих — одна из самых известных советских и российских актрис. На ее счету более 70 ролей в кино, а также множество театральных работ. Наибольшую популярность ей принесли фильмы «Служебный роман» и «Жестокий романс», а также многосерийные картины «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Мушкетеры 20 лет спустя».

Алиса Фрейндлих обладает большим количеством званий, государственных премий и наград, среди которых «Заслуженная артистка РСФСР», «Народная артистка РСФСР», «Народная артистка СССР», три Государственных премии РФ, премия Правительства РФ и многие другие.

От второго брака с театральным режиссером и актером Игорем Владимировым у актрисы есть дочь Варвара.