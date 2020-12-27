Взрыв в Нэшвилле произвел психически больной мужчина

Фургон, взорвавшийся 25 декабря в Нэшвилле, США, принадлежал 63-летнему Энтони Куинну Уорнеру, полиция полагает, что он причастен к взрыву. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS.

Агенты ФБР 26 декабря обыскали частный дом в 18 километрах от Нэшвилла, который, как пишет Reuters, принадлежит Уорнеру. По данным агентства, Уорнер 25 ноября бесплатно передал дом в собственность женщине в Лос-Анджелесе, но документ подписал только он.

На Google Street View возле дома Уорнера видно белый фургон (фотографии сделаны в мае 2019-го). Полиция сообщала, что в Нэшвилле взорвался дом на колесах белого цвета.

ФБР пока не готово назвать никого, кто связан с произошедшим, передает Reuters слова специального агента Дуга Корнески. По его словам, следователи усиленно работают «над идентификацией того, что, по-видимому, было человеческими останками, найденными в обломках фургона», пишет агентство.

Корнески отказался сообщить, принадлежат ли останки тому, кто устроил взрыв. Как передает CNN, признаков того, что полиция ищет кого-то, причастного к взрыву, нет.

Следователи выясняют, было ли целью взрыва здание телекоммуникационной компании AT&T. Как передает местный телеканал WSMV, агенты ФБР спрашивали соседей Уорнера, не было ли у того «паранойи по поводу 5G».

Фургон в центре Нэшвилла взорвался рано утром 25 декабря, пострадали три человека, погибших нет. В остатках фургона нашли, предположительно, человеческие останки.