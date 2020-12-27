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ВОЗ предрекла миру новую пандемию

Пандемия коронавируса не станет последней для человечества, уверен глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он назвал вирусные заболевания частью жизненной реальности и призвал готовиться к новым вызовам, — выделять деньги на предотвращение чрезвычайных ситуаций и на первичную медицинскую помощь.

Глава ВОЗ напомнил, что и пандемия коронавируса во многом была предсказуемой, в том числе в сотнях сообщений, обзоров и рекомендаций.

Последствия пандемии стали радикальными и перевернули мир с ног на голову за один год, подчеркнул он. В будущем последствия будут ощущаться, прежде всего, в социально-экономическом плане.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — сказал глава ВОЗ.

Для купирования новых угроз он рекомендовал внимательно относиться к изменениям климата и учитывать взаимодействие с животными.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый «британский» штамм коронавируса пока не проявил себя как более тяжелая форма COVID-19, а надежда на вакцинацию по-прежнему сохраняется.

http://pharmpedia.org/2020/12/27/voz-predrekla-miru-novuyu-pandemiyu/

27 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости, США
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