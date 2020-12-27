Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и другие звездные любовницы, ставшие законными женами

Творческие люди постоянством не отличаются, и поэтому уже никто не удивляется тому, что кто-то из них женился, развелся, завел любовницу или даже нескольких. Чаще всего с последними в основном только проводят время, но есть среди них и роковые женщины, из-за которых рушились и рушатся семьи. О них, сумевших женить на себе несвободных избранников, и пойдет речь.

Альбина Джанабаева

Валерий Меладзе с бывшей женой Ириной/Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Долгое время Валерий Меладзе считался примерным семьянином: с женой Ириной он познакомился еще в пору студенчества. Тогда певец только делал свои первые шаги в шоу-бизнесе, а супруга, родившая ему трех дочерей, оставалась в тени мужа, но всегда поддерживала его.

Конец счастливой жизни пришел после того, как у Валерия Меладзе появилась эффектная бэк-вокалистка Альбина Джанабаева, позже ставшая солисткой группы «ВИА Гра». Но ни близкие, ни общественность не знали, что у артистов начался служебный роман, переросший в нечто большее. Никто ничего не заподозрил и после того, как в 2004 году Альбина родила сына, которого назвала Костей – имя отца ребенка певица предпочитала не называть.

Но слухи о романе между коллегами все же начали появляться со временем, но Ирина не верила им. Опустилась с небес на землю она лишь после того, как Валерий сам признался ей в измене. Но и то супруги решили попробовать сохранить брак. Сделать это не получилось, но бракоразводный процесс растянулся на восемь лет и завершился в 2014 году. А через несколько месяцев Альбина родила еще одного сына, которого нарекли Лукой.

Вера Брежнева

Константин Меладзе с бывшей женой Яной/Константин Менладзе и Вера Брежнева

Братья Меладзе верностью не отличаются. И старший из них, Константин, тоже в свое время оставил жену, с которой прожил много лет, ради эффектной блондинки Веры Брежневой. Впрочем, история выше и эта во многом похожи: он известный артист, она участница группы «ВИА Гра». Свои отношения пара скрывала десять лет. Не знала о них и законная жена продюсера Яна.

Впрочем, супруга начала подозревать мужа в измене еще в начале нулевых. Она не стала ходить вокруг да около и прямо спросила у Веры, что у нее с Меладзе. Однако блондинка ответила, что воспринимает Константина всего лишь как продюсера. Яна позже признавалась, что долго не могла простить такого предательства. Хотя Меладзе с формулировкой «увела» категорически не согласен. А в 2015 году продюсер сыграл свадьбу с Брежневой.

Кристина Асмус

Гарик Харламов и Юлия Лещенко/Гарик Харламов и Кристина Асмус

До знакомства с Кристиной Асмус юморист Гарик Харламов был женат на Юлии Лещенко. Однако актриса, известная по роли Вари Черноус в сериале «Интерны», так засела в сердце шоумена, что он потерял от нее голову. Влюбленные встречались год, но законная супруга об этом ничего не знала.

Но в 2013 году пара решила разъехаться, а когда общественности стало известно о романе несвободного комика и актрисы, Асмус не осудил лишь ленивый. Тогда Гарик поспешил оправдаться, что начал встречаться с Кристиной лишь после того, как его брак уже трещал по швам.

Интересно то, что влюбленные так спешили пожениться, что пошли в ЗАГС до того, как бракоразводный процесс Харламова и Лещенко завершился. Поэтому этот союз признали недействительным. Позже пара все же оформила отношения, а в 2014 году в семье родилась дочь. Но несколько месяцев назад Харламов и Асмус объявили о том, что приняли решение развестись.

Марина Зудина

Олег Табаков и Людмила Крылова/Олег Табаков и Марина Зудина

Олег Табаков был педагогом юной студентки Марины Зудиной. Она боготворила его, и ее совсем не смущала разница в возрасте, которая составляла 30 лет. Не устоял перед красотой ученицы и мэтр, но признаться законной жене Людмиле Крыловой в том, что влюбился, сразу не смог.

Тайный роман между Табаковым и Зудиной длился 10 лет, и только в 1993 году актер ушел из семьи. Дети от первого брака такое решение не поддержали и перестали общаться с отцом. А молодая супруга родила мужчине сына Павла, который стал продолжателем актерской династии Табаковых, и дочь Марию.

Анна Матисон

Сергей Безруков с бывшей женой Ириной/Сергей Безруков и Анна Матисон

Сергей Безруков в течение долгого времени поддерживал образ благородного мужчины: он признавался в любви супруге Ирине, которая ради него развелась с предыдущим мужем Игорем Ливановым. Однако вскоре стало известно, что актер не просто периодически ходил налево, но и успел обзавестись внебрачными детьми. Однако несмотря на то, что Кристина Смирнова, с которой артист познакомился во время съемок «Есенина», родила ему сына и дочь, бросать жену мужчина не стал.

Но увести его из семьи все же удалось режиссеру Анне Матисон: совместная работа вскоре вылилась в бурный роман. Но объявили себя они парой лишь после того, как Сергей официально развелся с Ириной. Уже в 2016 году Безруков и Матисон сыграли свадьбу и сейчас воспитывают дочь Машу и сына Степу.

Паулина Андреева

Федор Бондарчук с экс-женой Светланой/Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Союз Федора и Светланы Бондарчук в свое время считался одним из самых гармоничных и крепких в отечественном шоу-бизнесе. Но спустя 25 лет совместной жизни пара приняла решение расстаться. Естественно, общественность начала гадать, что послужило причиной краха семьи. Вскоре стало понятно, что не обошлось здесь без вмешательства третьих лиц, и, как оказалось, в роли разлучницы выступила молодая актриса Паулина Андреева. Именно с ней начал выходит в свет Бондарчук после развода.

Однако, как обычно это бывает, новоиспеченная пара утверждала, что роман начался лишь после того, как Федор официально получил статус свободного мужчины. А год назад Паулина стала его женой.

Анастасия Костенко

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова/Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Конец 2016 года выдался сложным для пары Дмитрия Тарасова и Ольги Бузова. Точнее сказать, он стал временем краха их семьи. Причем началось все резко: ведущая вдруг перестала рассказывать о супруге и вообще удалила из соцсетей все совместные фотографии с ним. А перед самым Новым годом выяснилось, что супруги официально развелись.

Футболист, рассказывая о причинах расставания, утверждал, что для жены на первом месте всегда была карьера, а он устало от публичности. Ольга же в ответ обвинила супруга в изменах. Как оказалось, разлучницей выступила модель Анастасия Костенко, с которой Тарасов вскоре вышел в свет. Позже пара поженилась и теперь воспитывает двух дочерей.

Елизавета Боярская

Яна Сексте/Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Лиза Боярская и Максим Матвеев познакомились во время совместной работы над фильмом «Не скажу», и скоро экранная любовь между ними перенеслась и в реальную жизнь. Все бы ничего, но актер не был свободен: его связывали узы брака с коллегой Яной Сексте. Но актер так влюбился, что вскоре собрал вещи и, ничего толком не объяснив законной супруге, съехал от нее.

Тем временем в СМИ просочилась информация о том, что у Матвеева и Боярской роман. Яна, узнав об этом, сильно переживала, и у нее началась депрессия. Но, к счастью, она смогла выйти из этого состояния и даже наладила общение уже с экс-мужем. А Лиза же Максимом поженились и воспитывают двух сыновей.