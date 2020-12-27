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В США расстреляли подростков в боулинг-клубе, трое погибли

В американском штате Иллинойс открыли стрельбу в кегельбане, три человека погибли и трое пострадали.

Инцидент произошел в боулинг-клубе Don Carter Lanes в городе Рокфорд, расположенном примерно в 130 км к северо-западу от Чикаго.

Как сообщает телеканал CBS Chicago, стреляли как внутри, так и снаружи здания. Звонок в полицию поступил в 18:55 по местному времени (03:55 мск).

Двое погибших оказались подростками, личность третьего устанавливается. Раненые госпитализированы.

Подозреваемый в стрельбе задержан, его считают единственным причастным к нападению.

По словам начальника местной полиции Дэна О’Ши, стрельба расценивается как случайное нападение.

27 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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