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В Германии заявили о новом витке в «спирали угроз»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Эра развития гиперзвукового оружия является кошмаром для европейской безопасности и новым витком в «спирали угроз». Об этом заявили авторы немецкой газеты Die Welt.

Журналист Герхард Хегман напомнил об учебном запуске межконтитентальных ракет в Охотском море с российской подводной лодки. Тогда на ракетной базе США в Германии сработали сигналы тревоги. По мнению автора материала, это говорит о том, что американская сторона не исключает ракетного удара по Европе.

Издание считает, что с появлением гиперзвукового оружия прежняя система противоракетной обороны и цепи оповещения становятся бесполезными, сокращается также время на реагирование.

Специалисты берлинского аналитического центра внешней политики заявляют, что новый вид оружия может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении. «Контроль над ним отсутствует», — заявили они.

27 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия
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