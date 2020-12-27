В Германии заявили о новом витке в «спирали угроз»

Эра развития гиперзвукового оружия является кошмаром для европейской безопасности и новым витком в «спирали угроз». Об этом заявили авторы немецкой газеты Die Welt.

Журналист Герхард Хегман напомнил об учебном запуске межконтитентальных ракет в Охотском море с российской подводной лодки. Тогда на ракетной базе США в Германии сработали сигналы тревоги. По мнению автора материала, это говорит о том, что американская сторона не исключает ракетного удара по Европе.

Издание считает, что с появлением гиперзвукового оружия прежняя система противоракетной обороны и цепи оповещения становятся бесполезными, сокращается также время на реагирование.

Специалисты берлинского аналитического центра внешней политики заявляют, что новый вид оружия может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении. «Контроль над ним отсутствует», — заявили они.