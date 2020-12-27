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Ученые создали нейросеть для подсчета слонов

Ученые из Великобритании и Нидерландов создали нейросеть для подсчета слонов на спутниковых снимках. Об этом сообщается на сайте bioRxiv.

Отмечается, что искусственный интеллект может распознавать объекты не только на пустой поверхности, но и на местности, где есть деревья и другие объекты. С помощью нейросети ученые подсчитали слонов в национальном парке Эддо-Элефант в ЮАР.

Специалисты сравнили данные, подсчитанные компьютером, с данными, которые собрал 51 доброволец, по двум критериям: полнота (сколько слонов нашел алгоритм) и точность (сколько объектов, найденных алгоритмом, на самом деле были слонами). Отмечается, что в ходе эксперимента ученые ставили акцент на неправильно распознанных объектах и разнице распознавания на снимках с пустой поверхностью и снимках с деревьями.

По итогам подсчетов выяснилось, что искусственный разум показал результат 0,778 для разнородных областей и 0,73 для однородных, когда у добровольцев результат был 0,8 и 0,776 соответственно. Главным препятствием для исследования стала дороговизна спутниковых снимков.

27 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости
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