Ученые оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19

Российские эксперты оценили прогнозы британских ученых, в которых говорится, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может привести к большему числу госпитализаций и смертей. Об этом пишет РБК.

Так, по словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, необходимо получить больше информации для того, чтобы делать соответствующие выводы о смертности. Она отметила, что российские специалисты заявили, что новый штамм практически ничем не отличается.

Эксперт отметила, что помимо британской версии есть огромное количество других мутаций, причем в шипе — самой стабильной части вируса.

Кроме того, Попович указала, что ученые знают о вирусе не намного больше, чем в начале пандемии. По ее мнению, говорить о большей заразности или смертельности коронавируса рано.

При этом вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что британский штамм COVID-19 является наиболее заразным. Он подчеркнул, что необходимо быть готовым к большему числу госпитализаций, однако он не уверен, что это произойдет.

Ранее ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. При этом даже региональные ограничения не смогут предотвратить еще большее распространение COVID-19.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.