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Ученые назвали неожиданный симптом рака

Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени. Об этом неожиданном симптоме говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с онкологией имени Дугласа Макмиллана, сообщает Daily Express.

Среди прочих признаков заболевания эксперты выделили потерю аппетита, слабость и тошноту, а также боли в правой части живота, вздутие и пожелтение кожи и белков глаз. «Все это может быть вызвано и другими заболеваниями, но все же необходимо обратиться к врачу», — отметили авторы рекомендаций.

По их словам, к факторам развития рака относятся злоупотребление алкоголем, лишний вес, генетическая предрасположенность и сахарный диабет.

27 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости
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