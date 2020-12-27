Ученые назвали неожиданный симптом рака

Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени. Об этом неожиданном симптоме говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с онкологией имени Дугласа Макмиллана, сообщает Daily Express.

Среди прочих признаков заболевания эксперты выделили потерю аппетита, слабость и тошноту, а также боли в правой части живота, вздутие и пожелтение кожи и белков глаз. «Все это может быть вызвано и другими заболеваниями, но все же необходимо обратиться к врачу», — отметили авторы рекомендаций.

По их словам, к факторам развития рака относятся злоупотребление алкоголем, лишний вес, генетическая предрасположенность и сахарный диабет.