«  
  »

Трамп назвал Байдена «фейковым президентом», но будет вынужден уйти

Действующий президент США Дональд Трамп сравнил прошедшие в стране осенью выборы главы государства с голосованием в третьем мире, назвав при этом своего соперника Джо Байдена «фейковым президентом». Об этом он в субботу, 26 декабря, написал в своем Twitter-аккаунте.

«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши [выборы] с миллионами и миллионами… отправленных по почте бюллетеней были выборами [как в странах] третьего мира. Фейковый президент!» — заявил он.

Администрация социальной сети уже отметила высказывание Трампа ссылкой, перейдя по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

27 декабря, 2020 | Category: Новости, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  