Россиян предупредили о снижении зарплат на 10,9%

В 2021 году зарплаты на РФ снизятся на 10,9 процента по сравнению с 2019-м, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок, передает РИА Новости.

Отмечается, что предприниматели вынуждены снижать зарплаты из-за экономической ситуации. Они ожидают падения выручки, операционной прибыли и спроса.

Как рассказала директор Вольного экономического общества М. Ратникова, из-за кризиса бизнесу приходится придерживаться экономной модели. Издержки сокращают в том числе при помощи уменьшения зарплат работников.



По словам директора центра социально экономических исследований ЦСР Л. Накоряковой, зарплата может снизиться у более чем 20 миллионов работников из сфер пищевой, легкой и тяжелой промышленности, а также транспортировки и хранения.