Робин Райт готовится к премьере эмоциональной драмы

Ленту «Земля» впервые покажут на международном кинофестивале Sundance в январе 2021 года. А пока до премьеры остается меньше месяца, в сети презентовали официальный трейлер.

Производством фильма занималась кинокомпания Focus Features, информирует 24 канал. Кинопроизводители доверили создание ленты знаменитой актрисе Робин Райт, которая хорошо известна украинцам по ролям в «Карточном доме» и «Чудо-женщине». Кроме того, что представительница Голливуда дебютировала здесь как режиссер, она и сыграла главную роль.

Сюжет фильма «Земля» построен вокруг истории обычной американки Эдди Матис. В один день вся ее жизнь рушится, когда женщина теряет сына. С тех пор она не может оставаться в собственном доме и находит отдаленную хижину посреди гор, где вскоре поселяется. Именно там Эдди пытается справиться с болью потери и переоценить всю свою жизнь.

Но, представляя тихую местность, главная героиня не учла немало опасностей, которые скрывает пустошь. В одной из ситуаций Эдди спасает охотник, который учит ее, как выжить в горах. Благодаря новому знакомому женщина переосмысливает все, что с ней произошло, и обретает новый смысл жизни.

Фильму «Земля» уже пророчат немалый успех. И не только потому, что это – режиссерский дебют Робин Райт. Авторы проекта уверены, что каждый человек переживал этап, когда от душевной боли хотелось все бросить и уехать туда, где нет ни одной живой души. Поэтому драма будет близкой для многих зрителей.

Актеры фильма «Земля»

Конечно, привлекает внимание и актерский состав драмы, ведь кастингами занималась представительница Голливуда, которая хорошо понимает, на что способен тот или иной ее коллега. Поэтому главные роли в фильме «Земля» получили:

Робин Райт

Демиан Бишир

Уоррен Кристи

Ким Диккенс

Брэд Лиланд

Барб Митчелл и др.

Премьера драмы

Сначала драму «Земля» покажут на международном кинофестивале Sundance, который начнется 28 января и продлится до 3 февраля. А уже в прокат фильм поступит 12 февраля 2021 года.